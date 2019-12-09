«Лейкерс» обыграл «Миннесоту» в НБА, Дэвис набрал 50 очков

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз».

Встреча, проходившая на арене «Стейплс Центр» в Лос-Анджелесе, завершилась победой хозяев со счётом 142:125.

В составе хозяев 50 очков набрал Энтони Дэвис, Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 32 очков и 13 результативных передач. У «Миннесоты» самыми результативными были Карл-Энтони Таунс и Эндрю Уиггингс, набравшие по 19 очков.

«Лейкерс» выиграли 14 из последних 15 матчей и продолжают возглавлять Западную конференцию. «Миннесота» делит 7—9 на Западе с «Финикс Санз» и «Оклахомой-Сити Тандер».

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» разгромил «Портленд» в НБА, Джеймс и Дэвис набрали 70 очков на двоих.