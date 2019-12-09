Свищёв: повального бегства спортсменов из России не будет

Короткая ссылка
Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что российские спортсмены не будут менять гражданство в случае отстранения России от международного спорта.
Свищёв: повального бегства спортсменов из России не будет
  • © РИА Новости

«Такого не было, нет и не будет. Да, совершенно нормально, если атлет меняет своё гражданство ради более подходящих условий, ради места в сборной. Существует множество причин, и ничего страшного в этом нет. Но ведь и в Россию приезжают иностранцы. У нас есть футболист из Бразилии, конькобежец из Кореи, сноубордист из США. Спорт многонационален. Но повального бегства нет, кто бы этого ни хотел», — сказал Свищёв RT.

Ранее Свищёв выразил мнение, что российскому спорту удары в виде решений WADA не страшны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить