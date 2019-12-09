Свищёв: повального бегства спортсменов из России не будет

Глава Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что российские спортсмены не будут менять гражданство в случае отстранения России от международного спорта.

«Такого не было, нет и не будет. Да, совершенно нормально, если атлет меняет своё гражданство ради более подходящих условий, ради места в сборной. Существует множество причин, и ничего страшного в этом нет. Но ведь и в Россию приезжают иностранцы. У нас есть футболист из Бразилии, конькобежец из Кореи, сноубордист из США. Спорт многонационален. Но повального бегства нет, кто бы этого ни хотел», — сказал Свищёв RT.

Ранее Свищёв выразил мнение, что российскому спорту удары в виде решений WADA не страшны.