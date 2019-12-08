Руис — о поражении от Джошуа: сказались три месяца вечеринок

Мексиканский боксёр Энди Руис объяснил своё поражение от британца Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

«Сказались три месяца вечеринок, что я ещё могу сказать. Из-за лишнего веса я не был достаточно подвижным, двигался не так, как хотел. Думаю, если я стану легче, то буду совершенно другим бойцом», — приводит слова Руиса The Sun.

По его словам, в случае реванша он намерен подойти более ответственно к поединку.

Джошуа одержал победу по очкам над Руисом и во второй раз в карьере завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.

Ранее глава WBO заявил, что Александр Усик должен стать следующим соперником Джошуа.