Голодец заявила, что российские фигуристки показали новый уровень мастерства

Вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала выступление российских фигуристок в финале серии Гран-при в Турине.

«Поздравляю российскую команду по фигурному катанию, заслуженного тренера Этери Тутберидзе с выдающимся финалом Гран-при в Турине. Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Она отметила, что мировые рекорды Алёны Косторной, а также исполнение сложных элементов Александрой Трусовой уже стали историческим достижением. Вице-премьер подчеркнула, что в России появилось целое поколение сильнейших фигуристок.

«Желаю нашим спортсменкам новых успехов и побед!» — добавила Голодец.

Победу в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов одержала Алёна Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Ранее Татьяна Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при.