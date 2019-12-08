Голодец заявила, что российские фигуристки показали новый уровень мастерства
- РИА Новости
«Поздравляю российскую команду по фигурному катанию, заслуженного тренера Этери Тутберидзе с выдающимся финалом Гран-при в Турине. Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства», — приводит слова вице-премьера РИА Новости.
Она отметила, что мировые рекорды Алёны Косторной, а также исполнение сложных элементов Александрой Трусовой уже стали историческим достижением. Вице-премьер подчеркнула, что в России появилось целое поколение сильнейших фигуристок.
«Желаю нашим спортсменкам новых успехов и побед!» — добавила Голодец.
Победу в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов одержала Алёна Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.
Ранее Татьяна Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при.