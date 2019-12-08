Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при
- РИА Новости
«Милые девочки, поздравляю вас! Дай бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелёгкий, но такой прекрасный путь!» — написала Навка в своём Instagram.
Она также подчеркнула, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал в финале Гран-при.
«Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство», — добавила Навка.
Победу в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов одержала Алёна Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.
Ранее первая в истории российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская объяснила, у кого из российских фигуристок наибольший потенциал для роста.