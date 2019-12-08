Навка поздравила российских фигуристок с медалями финала Гран-при

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила российских фигуристок Алёну Косторную, Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием медалей финала серии Гран-при в Турине.

«Милые девочки, поздравляю вас! Дай бог вам здоровья, сил и терпения пройти до конца этот нелёгкий, но такой прекрасный путь!» — написала Навка в своём Instagram.

Она также подчеркнула, что российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал в финале Гран-при.

«Поздравляем наших чемпионок, они показали невероятное мастерство», — добавила Навка.

Победу в финале Гран-при с мировым рекордом по сумме баллов одержала Алёна Косторная. Второе место заняла Анна Щербакова, третье — Александра Трусова.

Ранее первая в истории российская чемпионка мира в одиночном катании Мария Бутырская объяснила, у кого из российских фигуристок наибольший потенциал для роста.