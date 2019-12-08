Результативный пас Головина помог «Монако» разгромить «Амьен»

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В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Монако» одержал крупную победу над «Амьеном».

Встреча, проходившая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Голы в матче на счету Виссама Бен-Йеддера, Гильермо Марипана и Бальде Кейта.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, отыграл 73 минуты и отметился результативной передачей.

«Монако» поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Амьен» занимает 17-ю строчку.

Ранее сообщалось, что Головин проводит свой 50-й матч за «Монако».

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