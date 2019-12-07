Тарасова: не важно, что Щербакова упала в финале Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянки Анны Щербаковой в произвольной программе финала Гран-при в Турине.

«При видимой воздушности и такой лёгкости — такая загруженная программа, такая концентрация! Она прыгнула второй лутц. И не важно, что с флипа упала. Какая сила в этой крошечной девочке», — заявила специалист в эфире «Первого канала».

Щербакова получила 162,65 балла за произвольную программу и 240,92 в сумме, что стало её новыми личными рекордами.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип.