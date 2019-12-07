Шахматистка Костенюк победила украинку Музычук чёрными фигурами
Другая представительница нашей страны Валентина Гунина белыми уступила Харике Дронавалли из Индии. Россиянка Екатерина Лагно, игравшая чёрным цветом, свела свою партию с ещё одной индианкой Хампи Конеру вничью.
В турнирной таблице лидирует Конеру, набравшая 3,5 очка. У Костенюк в активе 2,5 очка, у Лагно — 2, у Гуниной — 1.
Соревнования в Монако завершатся 15 декабря.
Ранее сообщалось, что Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу.