Шахматистка Костенюк победила украинку Музычук чёрными фигурами

12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк победила чёрными фигурами украинку Анну Музычук в пятом туре второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в Монако.

Другая представительница нашей страны Валентина Гунина белыми уступила Харике Дронавалли из Индии. Россиянка Екатерина Лагно, игравшая чёрным цветом, свела свою партию с ещё одной индианкой Хампи Конеру вничью.

В турнирной таблице лидирует Конеру, набравшая 3,5 очка. У Костенюк в активе 2,5 очка, у Лагно — 2, у Гуниной — 1.

Соревнования в Монако завершатся 15 декабря.

Ранее сообщалось, что Костенюк выиграла чемпионат Европы по блицу.