«Зенит» проиграл «Крузейро» и не сумел выйти в финал клубного ЧМ по волейболу

Казанский «Зенит» потерпел поражение от бразильского «Крузейро» в полуфинале клубного чемпионата мира по волейболу в Бразилии.

Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в пользу бразильской команды.

В финале «Крузейро» сыграет с победителем противостояния двух клубов — итальянского «Кучине-Лубе» и катарского «Аль-Райяна». «Зенит» в матче за бронзу встретится с проигравшей командой.

Финал и игра за третье место пройдут 8 декабря.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Аль-Райан» в матче клубного ЧМ по волейболу.