«Зенит» проиграл «Крузейро» и не сумел выйти в финал клубного ЧМ по волейболу
- © clubworldchampionships.2019.men.fivb.com
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в пользу бразильской команды.
В финале «Крузейро» сыграет с победителем противостояния двух клубов — итальянского «Кучине-Лубе» и катарского «Аль-Райяна». «Зенит» в матче за бронзу встретится с проигравшей командой.
Финал и игра за третье место пройдут 8 декабря.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Аль-Райан» в матче клубного ЧМ по волейболу.