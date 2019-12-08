Трусова: на Гран-при было два повода для радости — мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель

Российская фигуристка Александра Трусова вспомнила наиболее приятные моменты Гран-при нынешнего сезона.

«На этом Гран-при у меня было два повода для радости — когда мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель. Вкатывать же новые элементы было для меня самым тяжёлым в этом сезоне», — заявила фигуристка на пресс-конференции.

Трусова заняла третье место в финале Гран-при, уступив соотечественницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

Ранее Щербакова призналась, что ей было сложно настроиться на финал Гран-при.