Трусова: на Гран-при было два повода для радости — мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова вспомнила наиболее приятные моменты Гран-при нынешнего сезона.
Трусова: на Гран-при было два повода для радости — мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«На этом Гран-при у меня было два повода для радости — когда мне подарили пуделя и я выучила тройной аксель. Вкатывать же новые элементы было для меня самым тяжёлым в этом сезоне», — заявила фигуристка на пресс-конференции.

Трусова заняла третье место в финале Гран-при, уступив соотечественницам Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

Ранее Щербакова призналась, что ей было сложно настроиться на финал Гран-при.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить