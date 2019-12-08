Щербакова призналась, что ей было сложно настроиться на финал Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о наиболее радостных и самых тяжёлых моментах, связанных с финалом Гран-при.

«Для меня самым радостным моментом Гран-при стало то, что у меня стал лучше получаться четверной лутц и я была довольна прокатами. А сложным было собраться с мыслями и показать работу, которую мы провели», — призналась фигуристка.

Щербакова заняла второе место в финале Гран-при, уступив соотечественница Алёне Косторной.

Ранее Косторная заявила, что для неё самым трудным было выйти из режима комфорта.