Щербакова призналась, что ей было сложно настроиться на финал Гран-при

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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о наиболее радостных и самых тяжёлых моментах, связанных с финалом Гран-при.
Щербакова призналась, что ей было сложно настроиться на финал Гран-при
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Для меня самым радостным моментом Гран-при стало то, что у меня стал лучше получаться четверной лутц и я была довольна прокатами. А сложным было собраться с мыслями и показать работу, которую мы провели», — призналась фигуристка.

Щербакова заняла второе место в финале Гран-при, уступив соотечественница Алёне Косторной.

Ранее Косторная заявила, что для неё самым трудным было выйти из режима комфорта.

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