Три забитых мяча за семь минут помогли ПСЖ обыграть «Монпелье» в Лиге 1

В матче 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал гостевую победу над «Монпелье».

Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Моссон» в Монпелье, завершилась победой гостей — 3:1.

На 41-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл футболист хозяев Леандро Паредес. На 74-й минуте «Монпелье» остался в меньшинстве из-за удаления Педру Мендеша.

С 74-й по 81-ю минуты гости сумели забить три гола. Отличились Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея 39 очков. «Монпелье» находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ обыграл «Нант» в Лиге 1.