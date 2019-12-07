Шанаева и Нарижный завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при
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- РИА Новости
По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 164,22 балла — 66,21 за ритмический танец и 98,01 за произвольный.
Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия — 174,90 балла. Второе место заняли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (174,74).
Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли четвёртое место (163,03), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин — шестое (152,21).
Ранее сообщалось, что Мозалёв и Самсонов стали призёрами финала юниорского Гран-при.