Шанаева и Нарижный завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при

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Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар в финале юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Шанаева и Нарижный завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 164,22 балла — 66,21 за ритмический танец и 98,01 за произвольный.

Победу одержали представители Грузии Мария Казакова и Георгий Ревия — 174,90 балла. Второе место заняли американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (174,74).

Россияне Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов заняли четвёртое место (163,03), а Диана Дэвис и Глеб Смолкин — шестое (152,21).

Ранее сообщалось, что Мозалёв и Самсонов стали призёрами финала юниорского Гран-при.

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