Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги
  • © Bernd Thissen/dpa
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Боруссии» по два мяча забили Марко Ройс и Джейдон Санчо. Ещё один гол в активе Торгана Азара.

«Боруссия» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги и уступает одноимённому клубу из Мёнхенгладбаха, лидирующему в чемпионате, пять очков.

Ранее сообщалось, что «Бавария» проиграла мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги.

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