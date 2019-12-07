Фигурист Чен считает, что Трусова может победить его в соревновании четверных прыжков

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Трёхкратный победитель финалов Гран-при Нейтан Чен выразил восхищение умением 15-летней россиянки Александры Трусовой исполнять четверные прыжки.
Фигурист Чен считает, что Трусова может победить его в соревновании четверных прыжков
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Думаю, если бы мы соревновались, она, возможно, победила бы. Она делает невероятные вещи, это невероятно — видеть подобное. Когда я был в её возрасте, я не умел делать столько всего. С интересом смотрю за тем, что же будет дальше», — приводит слова Чена ТАСС.

15-летняя Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, с нынешнего сезона она выступает на взрослом уровне и уже стала рекордсменкой по баллам в произвольной программе (166,62) и по сумме прокатов (241,02). В её арсенале есть исполнение четверных лутца, флипа, сальхова и тулупа.

Ранее Юдзуру Ханю высказал мнение, что Трусова уже превосходит его в технике.

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