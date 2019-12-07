Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

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Российские дуэты заняли все призовые места в соревнованиях спортивных пар в финале юниорской серии Гран-при в итальянском Турине.
Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место, набрав по итогам двух прокатов 185,23 балла — 68,80 за короткую и 116,43 за произвольную программы.

Второе место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37). Тройку призёров замкнули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68). 

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали четвёртыми (178,56), а Алина Пепелева и Роман Плешков — пятыми (172,53).

Ранее сообщалось, что Шанаева и Нарижный стали третьими в ритм-танце в финале юниорского Гран-при.

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