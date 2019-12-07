Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при

Российские дуэты заняли все призовые места в соревнованиях спортивных пар в финале юниорской серии Гран-при в итальянском Турине.

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место, набрав по итогам двух прокатов 185,23 балла — 68,80 за короткую и 116,43 за произвольную программы.

Второе место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37). Тройку призёров замкнули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68).

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали четвёртыми (178,56), а Алина Пепелева и Роман Плешков — пятыми (172,53).

Ранее сообщалось, что Шанаева и Нарижный стали третьими в ритм-танце в финале юниорского Гран-при.