Российские пары заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при
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Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место, набрав по итогам двух прокатов 185,23 балла — 68,80 за короткую и 116,43 за произвольную программы.
Второе место заняли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (184,37). Тройку призёров замкнули Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (179,68).
Юлия Артемьева и Михаил Назарычев стали четвёртыми (178,56), а Алина Пепелева и Роман Плешков — пятыми (172,53).
Ранее сообщалось, что Шанаева и Нарижный стали третьими в ритм-танце в финале юниорского Гран-при.