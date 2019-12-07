Чен установил два мировых рекорда в финале Гран-при

Американский фигурист Нейтан Чен установил два мировых рекорда в финале серии Гран-при в итальянском Турине.

Выступление Чена в произвольной программе было оценено в рекордные 224,92 балла, что в сумме с оценкой за короткую программу (110,38) в 335,30 балла позволило 20-летнему американцу также обновить рекорд по баллам за сумму двух выступлений.

Предыдущие рекорды — 216,02 и 323,42 балла — также принадлежали Чену и были установлены на чемпионате мира 2019 года в японской Сайтаме.

Ранее сообщалось, что Чен в третий раз подряд победил в финале Гран-при.