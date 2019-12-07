Американский фигурист Чен в третий раз подряд победил в финале Гран-при

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Американец Нэйтан Чен одержал победу в мужском одиночном катании в финале серии Гран-при в итальянском Турине.
Американский фигурист Чен в третий раз подряд победил в финале Гран-при
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

По итогам двух прокатов Чен набрал 335,30 балла — 110,38 за короткую программу и 224,92 за произвольную. Для 20-летнего американца это третья подряд победа в финале Гран-при.

Второе место занял четырёхкратный победитель финалов Гран-при японец Юдзуру Ханю (291,43). Тройку призёров замкнул француз Кевин Эймос (275,63).

Россиянин Александр Самарин стал четвёртым (248,83), а Дмитрий Алиев — шестым (220,04).

Ранее сообщалось, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу в финале Гран-при.

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