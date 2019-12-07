Отсидевший 10 лет боец: Мамаеву и Кокорину пребывание в тюрьме пойдёт на пользу

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Российский боец смешанного стиля Марат Балаев, который 10 лет отсидел в тюрьме, считает, что футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину пойдёт на пользу время, которое они провели в колонии.
Отсидевший 10 лет боец: Мамаеву и Кокорину пребывание в тюрьме пойдёт на пользу
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«Думаю, с Александром и Павлом не случилось ничего страшного. Посидели, подумали о жизни. Ума точно прибавилось. Считаю, что это пойдёт им на пользу. Не пройдя через такое, Кокорин и Мамаев так и летали бы в облаках», — сказал спортсмен в интервью RT.

Он также считает, что футболисты понесли достаточное наказание за своё преступление.

«Они никого не убили, не изнасиловали. Если они немножко поумнели, то от них будет какая-то польза. Прежде всего для своих детей, семей и родственников. Поверьте мне, они остепенились. Окунувшись в такое, Кокорин и Мамаев стали мыслить иначе», — добавил Балаев.

Ранее Балаев рассказал, что мотивировало его дебютировать в ММА.

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