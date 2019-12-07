Отсидевший 10 лет в тюрьме боец рассказал, что мотивировало его дебютировать в ММА

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев, который 10 лет отсидел в тюрьме, рассказал, что его мотивировало дебютировать в MMA.

«На тот момент мне было уже 37 лет. В любительский вид спорта вернуться не мог. В смешанных единоборствах можно было подзаработать, кроме того, они отлично подходили для борца вольного стиля. Можно сказать, всё было создано для меня», — сказал спортсмен в интервью RT.

По его словам, в то время вольная борьба была одним из главных видов единоборств в ММА и большинство поединков завершались переводом в партер.

«В связи с этим подумал начать тренерскую деятельность, но пошёл трудным путём. Решил познавать спорт на собственном опыте, сам стал бойцом. Начал подтягивать ударную технику. Со временем взял пояс, а аппетит приходит во время еды. До сих пор не могу завершить карьеру», — добавил Балаев.

Ранее Балаев признался, что бойцы ММА иногда симулируют травмы.