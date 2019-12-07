Ибрагимович: Тарантино — история кино, а я — история футбола

Шведский футболист Златан Ибрагимович сравнил себя со знаменитым американским режиссёром Квентином Тарантино.

«Квентин Тарантино — история кино, а я — история футбола. Он очень сильно любит кино — точно так же, как и я люблю футбол. Его страсть очевидна. Он гений, немного сумасшедший», — приводит слова Ибрагимовича Mundo Deportivo.

Он также признался, что хотел бы сыграть в фильме Тарантино плохого парня, который бы разбил лицо Дуэйну Джонсону.

«Серьёзно, очень уважаю его, он прекрасно воплощает американскую мечту», — добавил Ибрагимович.

38-летний футболист в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после того, как завершился его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с Ибрагимовичем о переходе и запланировал дату презентации.