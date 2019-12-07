Ибрагимович: Тарантино — история кино, а я — история футбола

Короткая ссылка
Шведский футболист Златан Ибрагимович сравнил себя со знаменитым американским режиссёром Квентином Тарантино.
Ибрагимович: Тарантино — история кино, а я — история футбола
  • © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Квентин Тарантино — история кино, а я — история футбола. Он очень сильно любит кино — точно так же, как и я люблю футбол. Его страсть очевидна. Он гений, немного сумасшедший», — приводит слова Ибрагимовича Mundo Deportivo.

Он также признался, что хотел бы сыграть в фильме Тарантино плохого парня, который бы разбил лицо Дуэйну Джонсону.

«Серьёзно, очень уважаю его, он прекрасно воплощает американскую мечту», — добавил Ибрагимович.

38-летний футболист в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после того, как завершился его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». 

Ранее сообщалось, что «Милан» договорился с Ибрагимовичем о переходе и запланировал дату презентации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить