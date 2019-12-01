СМИ: «Милан» договорился с Ибрагимовичем и запланировал дату презентации

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может вернуться в «Милан» спустя семь лет после ухода из клуба.

Как сообщает Corriere della Sera, «Милан» договорился о полуторагодичном контракте с 38-летним форвардом Златаном Ибрагимовичем. Соглашение предусматривает опцию ухода футболиста следующим летом, если клуб не попадает в еврокубки.

По информации источника, презентация футболиста запланирована на 15 декабря и будет приурочена к празднованию 120-летия клуба.

Ибрагимович уже выступал за «Милан». С 2010 по 2012 год швед провёл 85 матчей за клуб, в которых забил 58 голов и стал чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.

Ранее Ибрагимович заявил, что способен выступать на высоком уровне до 50 лет.