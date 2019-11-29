Ибрагимович заявил, что способен выступать на высоком уровне до 50 лет
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«Я могу играть на своём уровне до 50 лет. Если есть команда, которая меня заинтересует, я готов это сделать. Я только что закончил играть в «Гэлакси». Это было невероятно, и в моей памяти останутся неизгладимые впечатления. Я хотел этого приключения. Теперь двое стали героями двух миров: я и Джузеппе Гарибальди», — приводит Goal слова Ибрагимовича.
38-летний футболист в настоящее время пребывает в статусе свободного агента после того, как завершился его контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси». Главными претендентами на шведа являются «Милан» и «Болонья».
Ранее сообщалось, что фанаты шведского клуба осквернили статую Ибрагимовича.