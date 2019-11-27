Фанаты шведского клуба осквернили статую Ибрагимовича

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Болельщики шведского футбольного клуба «Мальмё» осквернили статую бывшего нападающего команды Златана Ибрагимовича.

Об этом сообщает AD.nl. 

На основании статуи появилась надпись с призывом снести её, а на голову фигуры был надет мусорный мешок.

Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», за который провёл 47 матчей и забил 18 мячей. 

Недавно он стал совладельцем другого шведского клуба «Хаммарбю», который является принципиальным соперником «Мальмё».

На данный момент Ибрагимович выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью намерен пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича.

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