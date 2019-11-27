Фанаты шведского клуба осквернили статую Ибрагимовича
Об этом сообщает AD.nl.
На основании статуи появилась надпись с призывом снести её, а на голову фигуры был надет мусорный мешок.
Ибрагимович является воспитанником «Мальмё», за который провёл 47 матчей и забил 18 мячей.
Недавно он стал совладельцем другого шведского клуба «Хаммарбю», который является принципиальным соперником «Мальмё».
На данный момент Ибрагимович выступает за американский «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью намерен пригласить в «Тоттенхэм» Ибрагимовича.
Fans Malmö bekladden standbeeld van Zlatan Ibrahimovic na nieuws over rol als mede-eigenaar bij Hammarby https://t.co/xZUq93mty6pic.twitter.com/TXjXiUMSCD— AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) November 27, 2019