Авербух признался, что не следит за всеми выступлениями Трусовой

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, было ли по его мнению выступление Александры Трусовой в короткой программе финала серии Гран-при, худшим её прокатом в нынешнем сезоне.

«Я не слежу за всеми её выступлениями. Но она и так демонстрирует запредельный уровень, а от ошибок никто не застрахован», — заявил Авербух RT.

Ранее он объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе.