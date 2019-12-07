Авербух признался, что не следит за всеми выступлениями Трусовой

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, было ли по его мнению выступление Александры Трусовой в короткой программе финала серии Гран-при, худшим её прокатом в нынешнем сезоне.
Авербух признался, что не следит за всеми выступлениями Трусовой
  • РИА Новости

«Я не слежу за всеми её выступлениями. Но она и так демонстрирует запредельный уровень, а от ошибок никто не застрахован», — заявил Авербух RT.

Ранее он объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе.

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