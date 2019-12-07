Авербух объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказал мнение о причинах падения Александры Трусовой во время проката короткой программы в финале серии Гран-при в итальянском Турине.
Авербух объяснил, почему Трусова могла упасть на тройном акселе
  • РИА Новости

«Тут, возможно, дело в каких-то изменениях в технике, потому что она долго учила аксель. Или просто могла подрасти немного. Причин может быть много, но не думаю, что они связаны с психологией», — заявил Авербух RT.

По итогам своего выступления Трусова, допустившая падение, набрала 71,45 балла и заняла пятое место. Произвольную программу спортсменки представят 7 декабря.

Ранее Трусова ответила, будет ли она исполнять пять четверных прыжков в произвольной программе.

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