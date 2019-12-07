Хореограф Глейхенгауз: Валиева победила после перелома ноги

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Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, высоко оценил победу Камилы Валиевой в юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Хореограф Глейхенгауз: Валиева победила после перелома ноги
  • РИА Новости

По словам специалиста, его подопечная ранее получила тяжелую травму, но сумела успешно подготовиться к соревнованиям.

«Камила после перелома ноги смогла быстро восстановиться и выиграть эти соревнования. Мы еще не успели восстановить четверной тулуп, но и набора прыжков, который был сегодня, ей хватило. Мы уже начали заходить на четверной на тренировках, но он пока сырой, поэтому существует большой риск. Поэтому решили выступать без него», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

По сумме двух видов программы 13-летняя Валиева набрала 207,47 балла, опередив американку Алису Лю (204,65) и россиянку Дарью Усачеву (200,37).

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе у женщин.

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