Букин считает, что Кихира остаётся серьёзной конкуренткой для российских фигуристок

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Олимпийски чемпион в танцах на льду Андрей Букин высказал мнение о неудачном выступлении японской фигуристки Рики Кихиры в короткой программе финала серии Гран-при в итальянском Турине.
Букин считает, что Кихира остаётся серьёзной конкуренткой для российских фигуристок
  • Reuters

«На этот раз выступила неудачно Кихира, но она по-прежнему будет серьёзным конкурентом для наших спортсменок. Да, она допустила ошибку, но это не значит, что то же самое произойдёт, скажем, на чемпионате мира», — заявил Букин RT.

По итогам короткой программы Кихира, допустившая падение, занимает шестое место, набрав 70,71 балла.

Ранее Букин прокомментировал выступления российских фигуристок в короткой программе финала серии Гран-при.

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