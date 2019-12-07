Букин считает, что Кихира остаётся серьёзной конкуренткой для российских фигуристок
- Reuters
«На этот раз выступила неудачно Кихира, но она по-прежнему будет серьёзным конкурентом для наших спортсменок. Да, она допустила ошибку, но это не значит, что то же самое произойдёт, скажем, на чемпионате мира», — заявил Букин RT.
По итогам короткой программы Кихира, допустившая падение, занимает шестое место, набрав 70,71 балла.
Ранее Букин прокомментировал выступления российских фигуристок в короткой программе финала серии Гран-при.