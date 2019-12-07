Авербух о катании Косторной: Алёна большая молодец

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Алены Костороной в короткой программе финала серии Гран-при в итальянском Турине.
Авербух о катании Косторной: Алёна большая молодец
  • РИА Новости

«Я стараюсь избегать превосходных степеней, но Алёна, действительно, большая молодец, она в очень хорошей форме и демонстрирует сбалансированное катание. Это отличный задел перед произвольной программой», — заявил Авербух RT.

По итогам своего проката Косторная набрала 85,45 балла, тем самым обновив установленный нею же мировой рекорд. Такой результат позволил ей занять первое место перед произвольной программой в финале серии Гран-при.

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