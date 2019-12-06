Габулов опроверг информацию об уходе из «Алании»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов заявил, что остаётся на посту президента клуба Профессиональной футбольной лиги «Алания».

«Дорогие болельщики «Алании»! Начну с главного: я остаюсь президентом ФК «Алания» и никуда уходить не собираюсь. Уже на протяжении двух месяцев у нас потерян контакт с учредителями клуба Владимиром Валерьевичем и Даниилом Владимировичем Гуриевыми. Мы пытаемся встретиться для обсуждения развития «Алании» и других рабочих вопросов, однако ответа нет. По какой причине так происходит, мне неизвестно. Постоянно появляются информационные вбросы о том, что я покинул клуб и в управленческом аппарате будут изменения. Мы будем придерживаться выбранного нами курса — никто уходить из «Алании» не собирается. Мы остаёмся вместе с болельщиками и вместе с клубом. Хочу заверить, что мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации. Прошу болельщиков объединиться и доверять только официальной информации, игнорируя вбросы с целью расшатать обстановку в «Алании», — цитирует Габулова его официальный сайт.

Бывший футболист стал президентом «Алании» летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что Габулов ушёл с поста президента «Алании».