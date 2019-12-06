Редактор Corriere dello Sport заявил, что не видит расизма в своём заголовке

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Редактор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони прокомментировал реакцию итальянской футбольной общественности на заголовок издания.
Редактор Corriere dello Sport заявил, что не видит расизма в своём заголовке
  • © РИА Новости

«Кто-нибудь, пожалуйста, расскажите мне, что расистского в этом заголовке? Вы знаете, сколько таких заголовков я сделал за последние 40 лет? Почему я должен всё объяснять? Лукаку и Смоллинг на первой странице — это сильное сообщение, они два великих футболиста, оба были в «Манчестер Юнайтед», в то время как «чёрная пятница» сейчас повсюду из-за распродаж. Почему бы не использовать это? Если люди хотят бороться с расизмом, им надо решать другие серьёзные проблемы», — цитирует Дзадзарони Football Italia со ссылкой на Radio 24.

Последний номер издания вышел в печать с заголовком «Чёрная пятница». На главной странице были изображены темнокожие футболисты «Интера» и «Ромы» Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг. Оба игрока осудили данный заголовок, а представители ряда команд объявили изданию бойкот.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Рома» объявили бойкот итальянскому СМИ из-за провокационной публикации.

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