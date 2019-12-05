Вековищев завоевал бронзу ЧЕ на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем
Россиянин Михаил Вековищев занял третье место на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго.
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 41,52 секунды.
Победу одержал литовец Данас Рапшис. Второе место занял представитель Великобритании Данкан Скотт.
Ранее Владимир Морозов выиграл золото ЧЕ на короткой воде в заплыве на 50 м брассом.
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