Вековищев завоевал бронзу ЧЕ на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем

Россиянин Михаил Вековищев занял третье место на дистанции 200 м вольным стилем на чемпионате Европы на короткой воде в шотландском Глазго.

© Максим Богодвид

РИА Новости

Российский спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 41,52 секунды. Победу одержал литовец Данас Рапшис. Второе место занял представитель Великобритании Данкан Скотт. Ранее Владимир Морозов выиграл золото ЧЕ на короткой воде в заплыве на 50 м брассом.