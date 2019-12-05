Боксёр Уайт считает, что чемпион мира Уайлдер избегает поединка с ним

Известный британский боксёр супертяжёлого веса Диллиан Уайт уверен, что чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер намеренно уклоняется от встречи с ним на ринге.

По мнению 31-летнего Уайта, он сможет претендовать на проведение боёв с соперниками высокого уровня лишь в случае слабого выступления против поляка Мариуша Ваха 7 декабря в Саудовской Аравии.

«Это разочаровывает и угнетает, но что тут поделаешь? Если они не хотят дать мне бой за титул, что тут сделаешь? Я один из самых популярных супертяжеловесов в мире. Мой бой с Уайлдером принёс бы ему больше денег, чем он получил за свои последние три боя. Но он не хочет драться», — приводит слова Уайта Sky Sports.

Уайт занимает первую строчку в линейном рейтинге WBC для боксёров-супертяжеловесов. Однако эта организация не спешит назначать его обязательным претендентом на чемпионский титул по своей версии, поскольку Британский антидопинговый комитет (UKAD) проводит в отношении Уайта официальное расследование. За 8,5 года на профессиональном ринге спортсмен одержал 26 побед, в том числе 18 — нокаутом, и потерпел одно досрочное поражение. В декабре 2015 года Уайта одолел его соотечественник Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что WBC официально утвердила повторный бой между Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри на 22 февраля в Лас-Вегасе.