Боксёр Усик пригрозил фанатам, раскритиковавшим его стиль одежды

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик вступил в перепалку с собственными поклонниками в комментариях к посту в Instagram.

Подписчикам страницы Усика не понравился стиль одежды боксёра и его спутников на фотографии из Монако, их окрестили «гопниками». Взрыв недовольства пользователей также вызвали туфли Усика и двух его друзей.

«Если надеваешь пиджак, рубашку нужно заправлять в брюки. Деревня», — прокомментировал один из возмущённых болельщиков.

«Боже, что они надели», — добавил другой.

Реагируя на критику, Усик предложил всем недовольным написать ему в личные сообщения и выразил готовность к общению, призвав при этом быть готовыми к «плохим ответам».

«Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно: многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я», — сказал Усик в прямом эфире в соцсети.

К одному из фанатов спортсмен решил обратиться лично. Назвав молодого человека «шкетом», Усик пригрозил поймать его и «завернуть в клеёнку», если он будет продолжать писать плохие вещи.

Ранее сообщалось, что украинский боксер победил Чезза Уизерспуна из США в своём дебютном бою в супертяжёлой категории.