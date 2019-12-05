Боксёр Усик пригрозил фанатам, раскритиковавшим его стиль одежды
- © Matt Wilkinson/imago sportfotodienst
- globallookpress.com
Подписчикам страницы Усика не понравился стиль одежды боксёра и его спутников на фотографии из Монако, их окрестили «гопниками». Взрыв недовольства пользователей также вызвали туфли Усика и двух его друзей.
«Если надеваешь пиджак, рубашку нужно заправлять в брюки. Деревня», — прокомментировал один из возмущённых болельщиков.
«Боже, что они надели», — добавил другой.
Реагируя на критику, Усик предложил всем недовольным написать ему в личные сообщения и выразил готовность к общению, призвав при этом быть готовыми к «плохим ответам».
«Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно: многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я», — сказал Усик в прямом эфире в соцсети.
К одному из фанатов спортсмен решил обратиться лично. Назвав молодого человека «шкетом», Усик пригрозил поймать его и «завернуть в клеёнку», если он будет продолжать писать плохие вещи.
Ранее сообщалось, что украинский боксер победил Чезза Уизерспуна из США в своём дебютном бою в супертяжёлой категории.