СМИ: «Динамо» может получить запрет на трансферы из-за Рауша

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На московский футбольный клуб «Динамо» могут наложить запрет на трансферы из-за перехода в команду защитника Константина Рауша.
СМИ: «Динамо» может получить запрет на трансферы из-за Рауша
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает «Коммерсантъ», это связано с желание агентов игрока оспорить решение Арбитражного суда Москвы, который снял с клуба обязательства по выплате агентского вознаграждения в размере €750 тыс. за трансфер футболиста из немецкого Кёльна.

Отмечается, что компания Golden Toys LLP намерена обратиться в РФС, а при необходимости — в Спортивный арбитражный суд, поскольку считает, что «Динамо» своими действиями нарушило правила РФС.

В случае положительного для компании исхода дела «Динамо» может быть запрещено проводить трансферы на протяжении одного или двух периодов переходов.

Рауш перешёл в «Динамо» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 38 матчах, записав в свой актив 37 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» интересуется футболистом «Спартака».

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