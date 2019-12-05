СМИ: «Динамо» может получить запрет на трансферы из-за Рауша

На московский футбольный клуб «Динамо» могут наложить запрет на трансферы из-за перехода в команду защитника Константина Рауша.

Как сообщает «Коммерсантъ», это связано с желание агентов игрока оспорить решение Арбитражного суда Москвы, который снял с клуба обязательства по выплате агентского вознаграждения в размере €750 тыс. за трансфер футболиста из немецкого Кёльна.

Отмечается, что компания Golden Toys LLP намерена обратиться в РФС, а при необходимости — в Спортивный арбитражный суд, поскольку считает, что «Динамо» своими действиями нарушило правила РФС.

В случае положительного для компании исхода дела «Динамо» может быть запрещено проводить трансферы на протяжении одного или двух периодов переходов.

Рауш перешёл в «Динамо» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 38 матчах, записав в свой актив 37 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Коринтианс» интересуется футболистом «Спартака».