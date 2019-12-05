Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ

Короткая ссылка
Женская сборная России в рамках четвёртого тура чемпионата мира по гандболу в Японии обыграла хозяек турнира.
Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 33:23.

Самым результативным игроком в составе национальной команды стала Анна Сень, забросившая восемь мячей.

Для подопечных Амброса Мартина эта победа стала четвёртой подряд со старта соревнований.

В следующем матче, который состоится 6 декабря, россиянки сыграют со Швецией.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить