Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 33:23.
Самым результативным игроком в составе национальной команды стала Анна Сень, забросившая восемь мячей.
Для подопечных Амброса Мартина эта победа стала четвёртой подряд со старта соревнований.
В следующем матче, который состоится 6 декабря, россиянки сыграют со Швецией.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ.