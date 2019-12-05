Женская сборная России по гандболу одержала четвёртую победу подряд на ЧМ

Женская сборная России в рамках четвёртого тура чемпионата мира по гандболу в Японии обыграла хозяек турнира.

© Евгений Одиноков

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 33:23. Самым результативным игроком в составе национальной команды стала Анна Сень, забросившая восемь мячей. Для подопечных Амброса Мартина эта победа стала четвёртой подряд со старта соревнований. В следующем матче, который состоится 6 декабря, россиянки сыграют со Швецией. Ранее сообщалось, что российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ.