Российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Демократической Республики Конго в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.
Российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 34:13 в пользу российской команды.

Таким образом, сборная России, выигравшая три стартовых матча, досрочно обеспечила себе выход в основной групповой раунд чемпионата мира.

Следующим соперником российских гандболисток станет команда Японии. Матч пройдёт 5 декабря. Уже на следующий день сборная России в заключительном матче предварительного группового этапа сыграет со Швецией.

Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ.

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