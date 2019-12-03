Российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ
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- РИА Новости
Встреча завершилась со счётом 34:13 в пользу российской команды.
Таким образом, сборная России, выигравшая три стартовых матча, досрочно обеспечила себе выход в основной групповой раунд чемпионата мира.
Следующим соперником российских гандболисток станет команда Японии. Матч пройдёт 5 декабря. Уже на следующий день сборная России в заключительном матче предварительного группового этапа сыграет со Швецией.
Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ.