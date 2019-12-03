Российские гандболистки досрочно вышли в основной групповой этап ЧМ

Женская сборная России одержала победу над национальной командой Демократической Республики Конго в матче третьего тура предварительного этапа чемпионата мира по гандболу в Японии.

© Александр Вильф

РИА Новости

Встреча завершилась со счётом 34:13 в пользу российской команды. Таким образом, сборная России, выигравшая три стартовых матча, досрочно обеспечила себе выход в основной групповой раунд чемпионата мира. Следующим соперником российских гандболисток станет команда Японии. Матч пройдёт 5 декабря. Уже на следующий день сборная России в заключительном матче предварительного группового этапа сыграет со Швецией. Ранее сообщалось, что российские гандболистки победили сборную Аргентины на ЧМ.