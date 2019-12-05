Экс-футболист сборной России Смертин высказался о ДТП со своим участием

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал информацию, согласно которой он попал в ДТП, после чего покинул место аварии и теперь ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 18 месяцев.

«Очень жаль, что некоторые СМИ с большой аудиторией порой дают не до конца проверенную информацию и таким образом порочат репутацию. Для меня и раньше это не было секретом, но в этот раз коснулось и меня», — цитирует Смертина Sport24.

По его словам, 18 ноября около его дома произошёл небольшой инцидент, после которого он вышел из автомобиля посмотреть повреждения машины.

«Так как это случилось у шлагбаума и я перекрывал выезд и въезд всем автомобилям и видимого ущерба не было, то по закону я должен был освободить проезд», — добавил Смертин.

Он отметил, что задел автомобиль соседа, но очень торопился в тот день. Позже они связались, и сосед заявил, что у него нет никаких претензий к экс-спортсмену. Тем не менее через две недели Смертин получил сообщение, что должен компенсировать 300 тыс. рублей за «внутренние повреждения».

«Я попросил выставить реальный счёт и все бумаги на ремонт на эту сумму, чтобы быть уверенным, что я оплачиваю. Мне был предоставлен только предварительный ремонтный заказ и сам счёт, но никакой фактуры, за что я должен заплатить, по сей день мне предоставлено не было», — сказал Смертин.

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в ДТП.