Фетисов рассказал о секрете успеха сборной СССР по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов в беседе с телеканалом «360» рассказал о причинах успеха на международных соревнованиях сборной СССР по хоккею, которую в 1970-е годы называли «красной машиной».

По его мнению, в сборной хоккеистов готовили так, что игроки работали на благо Советского Союза, а не ради личного успеха. Он отметил, что для спортсменов в те времена надпись «СССР» на груди была важнее, чем имя и фамилия, написанные на спине.

«Красная машина» — это как раз штамповка. Машина может не думать, не иметь эмоций, не может креативить. Машина — это машина. До сих пор не могут распознать этот феномен. С чем он связан? То, что у тебя на груди, важнее того, что у тебя на спине», — пояснил Фетисов.

Ранее Вячеслав Фетисов в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о тренерах Анатолии Тарасове и Скотти Боумэне.