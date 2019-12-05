ATP признала матч Рублёва с Федерером лучшим в сезоне-2019

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала матч между россиянином Андреем Рублёвым и швейцарцем Роджером Федерером лучшим в туре в сезоне-2019.
ATP признала матч Рублёва с Федерером лучшим в сезоне-2019
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Рублёв играл с Федерером в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати. В той встрече победил российский теннисист со счётом 6:3, 6:4.

Матч между другим россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) на US Open занял третье место среди встреч, проходивших на турнирах Большого шлема в этом году.

Ранее сообщалось, что Рублёв начнёт сезон-2020 турниром в Дохе.

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