ATP признала матч Рублёва с Федерером лучшим в сезоне-2019

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) признала матч между россиянином Андреем Рублёвым и швейцарцем Роджером Федерером лучшим в туре в сезоне-2019.

Об этом сообщает официальный сайт ATP.

Рублёв играл с Федерером в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в американском Цинциннати. В той встрече победил российский теннисист со счётом 6:3, 6:4.

Матч между другим россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) на US Open занял третье место среди встреч, проходивших на турнирах Большого шлема в этом году.

Ранее сообщалось, что Рублёв начнёт сезон-2020 турниром в Дохе.