«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

Короткая ссылка
В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».
«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com

Встреча, проходившая на стадионе «Мунисипал» в Тулузе, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Монако».

В составе победителей забивали Виссам Бен Йеддер и Желсон Мартинш. Единственный гол «Тулузы» на счету Яя Саного.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 67 минут, после чего уступил место Сеску Фабрегасу.

«Монако» одержал четвёртую победу в последних шести матчах и поднялся на 13-е место. «Тулуза» продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить