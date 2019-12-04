«Монако» одержал победу над «Тулузой» в матче Лиги 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции среди команд Лиги 1 «Монако» одержал выездную победу над «Тулузой».

Встреча, проходившая на стадионе «Мунисипал» в Тулузе, завершилась со счётом 2:1 в пользу «Монако».

В составе победителей забивали Виссам Бен Йеддер и Желсон Мартинш. Единственный гол «Тулузы» на счету Яя Саного.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 67 минут, после чего уступил место Сеску Фабрегасу.

«Монако» одержал четвёртую победу в последних шести матчах и поднялся на 13-е место. «Тулуза» продолжает замыкать турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне.