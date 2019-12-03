Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне

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Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал свои удаления с поля в матчах текущего сезона.
Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили в игре против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на жёлтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять», — приводит слова Головина «Чемпионат».

В сезоне-2019/20 Головин сыграл в 13 матчах за «Монако», забил три мяча, отдал две голевые передачи, получил три жёлтые и одну красную карточку. За сборную в рамках квалификации на Евро-2020 он провёл восемь матчей, забил два мяча, получил два предупреждения и один раз был удалён с поля.

Ранее сообщалось, что матч «Монако» — ПСЖ перенесён из-за угрозы наводнения.

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