Головин прокомментировал свои удаления в нынешнем сезоне

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал свои удаления с поля в матчах текущего сезона.

«Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили в игре против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на жёлтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять», — приводит слова Головина «Чемпионат».

В сезоне-2019/20 Головин сыграл в 13 матчах за «Монако», забил три мяча, отдал две голевые передачи, получил три жёлтые и одну красную карточку. За сборную в рамках квалификации на Евро-2020 он провёл восемь матчей, забил два мяча, получил два предупреждения и один раз был удалён с поля.

Ранее сообщалось, что матч «Монако» — ПСЖ перенесён из-за угрозы наводнения.