СКА победил «Ак Барс» и одержал десятую победу подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА победил казанский «Ак Барс».

Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

В составе СКА шайбу в основное время забросил Андрей Кузьменко. У гостей отличился Патрис Кормье. Решающий буллит в серии на счету игрока хозяев Евгения Кетова.

«Ак Барс» потерпел восьмое поражение в сезоне. СКА одержал десятую победу подряд и 23-ю — в регулярном чемпионате.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче КХЛ.