СКА победил «Ак Барс» и одержал десятую победу подряд в КХЛ
Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.
В составе СКА шайбу в основное время забросил Андрей Кузьменко. У гостей отличился Патрис Кормье. Решающий буллит в серии на счету игрока хозяев Евгения Кетова.
«Ак Барс» потерпел восьмое поражение в сезоне. СКА одержал десятую победу подряд и 23-ю — в регулярном чемпионате.
Ранее ЦСКА одержал победу над «Динамо» в матче КХЛ.