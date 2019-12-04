«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Авангардом».
«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ
  • @hcsibir
  • Twitter

Встреча, проходившая на арене «Сибирь» в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

У «Авангарда» забрасывали Свен Андригетто и Евгений Грачёв. В составе «Сибири» результативными бросками отметились Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов.

«Сибирь» одержала третью победу подряд. «Авангард» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Металлург» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить