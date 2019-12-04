«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» одержала победу над «Авангардом».

Встреча, проходившая на арене «Сибирь» в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

У «Авангарда» забрасывали Свен Андригетто и Евгений Грачёв. В составе «Сибири» результативными бросками отметились Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов.

«Сибирь» одержала третью победу подряд. «Авангард» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Металлург» в матче КХЛ.