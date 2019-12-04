«Сибирь» обыграла «Авангард» в КХЛ
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Встреча, проходившая на арене «Сибирь» в Новосибирске, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
У «Авангарда» забрасывали Свен Андригетто и Евгений Грачёв. В составе «Сибири» результативными бросками отметились Юусо Пуустинен, Александр Шаров, Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов.
«Сибирь» одержала третью победу подряд. «Авангард» потерпел второе поражение в последних трёх матчах.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» в серии буллитов обыграл «Металлург» в матче КХЛ.