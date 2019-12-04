ВФЛА объявила дату очередного заседания президиума

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила дату проведения очередного заседания президиума организации.
ВФЛА объявила дату очередного заседания президиума
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, заседание пройдёт 11 декабря в здании Олимпийского комитета России.

На повестке дня будут стоять вопросы выполнения рекомендаций Министерства спорта, Олимпийского комитета России и РУСАДА, подготовка к очередной отчётно-выборной конференции, а также утверждение списков кандидатов в сборные команды и списки тренеров.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что Марина Купцова раскритиковала и. о. главы ВФЛА за бездействие.

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