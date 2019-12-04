Лихачёв назвал вопросом времени включение пляжного футбола в программу ОИ

Главный тренер сборной России Михаил Лихачёв поделился мнением об отсутствии пляжного футбола в программе летних Олимпийских игр.

«Не завидую ли я тому, что пляжный волейбол есть в олимпийской программе, а пляжного футбола до сих пор там нет? Нет, не завидую. Думаю, придёт время, когда пляжный футбол войдёт в олимпийскую программу. Я в этом практически не сомневаюсь, это просто вопрос времени», — приводит слова Лихачёва ТАСС.

Соревнования по пляжному футболу начали проводить в 1992 году, и только в 2005-м в данном виде спорта появились официальные чемпионаты мира. Сборная России является двукратным победителем мировых первенств.

Ранее Лихачёв высказал мнение, что ЧМ-2021 по пляжному футболу нужно провести на Красной площади.