Лихачёв считает, что ЧМ по пляжному футболу нужно провести на Красной площади

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв высказал мнение о возможном месте проведения матчей чемпионата мира 2021 года.

«Если меня спросят, то на Красной площади. Для меня это площадка номер один», — приводит слова Лихачёва ТАСС.

Он также отметил, что, несмотря на возможные санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России, верит: мировое первенство, как и планировалось, пройдёт в Москве.

Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры, каким является предстоящий в 2021 году чемпионат мира по пляжному футболу, который должен пройти в Москве.

Ранее Лихачёв заявил, что сборная России отлично выступила на чемпионате мира в Парагвае.