В RCC подтвердили, что Шлеменко проведёт бой с Бранчем в Екатеринбурге

Промоутерская компания RCC подтвердила проведение поединка между россиянином Александром Шлеменко и американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба промоушена, американский боец подписал контракт на поединок, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC7.

В послужном списке 35-летнего Шлеменко 58 побед, 12 поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

В активе 38-летнего Бранча 22 победы и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи готов заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона.