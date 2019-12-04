В RCC подтвердили, что Шлеменко проведёт бой с Бранчем в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Промоутерская компания RCC подтвердила проведение поединка между россиянином Александром Шлеменко и американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира в Екатеринбурге.
В RCC подтвердили, что Шлеменко проведёт бой с Бранчем в Екатеринбурге
  • © RCC

Как сообщает пресс-служба промоушена, американский боец подписал контракт на поединок, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC7.

В послужном списке 35-летнего Шлеменко 58 побед, 12 поражений, а ещё один бой был признан несостоявшимся.

В активе 38-летнего Бранча 22 победы и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи готов заменить Хабиба Нурмагомедова или Тони Фергюсона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить