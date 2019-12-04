Купцова раскритиковала и. о. главы ВФЛА за бездействие

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Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Марина Купцова рассказала о текущем положении дел в организации.
Купцова раскритиковала и. о. главы ВФЛА за бездействие
  • РИА Новости

«Ситуация такая, что сейчас, когда нужно бороться, всё находится в некой паузе с точки зрения президиума. Последнее заседание было на выборах и. о. президента. В такой ситуации надо срочно предпринимать что-то, а получается, как в последние четыре года. Сначала появляется страшная новость, что сначала отстранили, потом проблемы с одним, вторым, третьим... И в этих кризисных ситуация президиум не собирался», — приводит слова Купцовой РИА Новости.

Она отметила, что для неё остаётся загадкой такое бездействие коллег.

«Я человек спорта и выступаю за спорт, но как я сейчас чем-то могу помочь и бороться с ситуацией, когда человек, назначенный и. о. президента, бездействует? Это функции этого человека — собирать нас, искать решения вопросов. Наверное, сценарий какой-то есть, просто нас не ставят в известность. Я прихожу куда-то, люди знают меня, а объяснить ничего не могу по этим вопросам, у нас не было ни одного заседания после этой ситуации. Ничего неизвестно. Ситуация критическая. Молчать и переводить стрелки — это выглядит странно. Это даже не профнепригодность... Даже не знаю, как ещё высказаться», — добавила бывшая прыгунья в высоту.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Исполняющей обязанности президента ВФЛА была избрана Юлия Тарасенко.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА назвали нового антидопингового координатора ВФЛА.

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