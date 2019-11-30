В РУСАДА назвали нового антидопингового координатора ВФЛА
- РИА Новости
По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, новым антидопинговым координатором федерации станет Роберт Попов, являющийся членом комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.
Предыдущий координатор — Елена Иконникова — была отстранена от должности Athletics Integrity Unit из-за причастности к допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности Иконникова и ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).
Ранее Юлия Тарасенко рассказала, когда ВФЛА обсудит с РУСАДА дорожную карту.