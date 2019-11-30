В РУСАДА назвали нового антидопингового координатора ВФЛА

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, кто займёт должность нового антидопингового куратора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
В РУСАДА назвали нового антидопингового координатора ВФЛА
  • РИА Новости

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, новым антидопинговым координатором федерации станет Роберт Попов, являющийся членом комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.

Предыдущий координатор — Елена Иконникова — была отстранена от должности Athletics Integrity Unit из-за причастности к допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности Иконникова и ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Ранее Юлия Тарасенко рассказала, когда ВФЛА обсудит с РУСАДА дорожную карту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить