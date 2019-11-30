В РУСАДА назвали нового антидопингового координатора ВФЛА

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, кто займёт должность нового антидопингового куратора Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

По словам Пахноцкой, которые передаёт ТАСС, новым антидопинговым координатором федерации станет Роберт Попов, являющийся членом комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.

Предыдущий координатор — Елена Иконникова — была отстранена от должности Athletics Integrity Unit из-за причастности к допинговому делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

22 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе из-за расследования дела Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА (в частности Иконникова и ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин).

Ранее Юлия Тарасенко рассказала, когда ВФЛА обсудит с РУСАДА дорожную карту.